В Орле разыскивают очевидцев ДТП с участием велосипедиста

1 мая 2017 года примерно в 23 часов 45 минут водитель, управляя автомобилем «Мерседес 190» (государственный регистрационный знак К 434 ВТ 46 RUS), следовал по улице Московская со стороны Московского шоссе в направлении улицы Герцена и в районе дома № 44 по ул. Московская допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть слева направо относительно направления автомобиля «Мерседес 190».

В результате ДТП велосипедисту были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

УМВД по Орловской области просит очевидцев и свидетелей данного происшествия обратиться к следователю по телефону: 8 (4862) 40-03-48.

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