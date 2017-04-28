В Орле разыскивают очевидцев ДТП с участием велосипедиста

1 мая 2017 года примерно в 23 часов 45 минут водитель, управляя автомобилем «Мерседес 190» (государственный регистрационный знак К 434 ВТ 46 RUS), следовал по улице Московская со стороны Московского шоссе в направлении улицы Герцена и в районе дома № 44 по ул. Московская допустил наезд на велосипедиста, который пересекал проезжую часть слева направо относительно направления автомобиля «Мерседес 190».

В результате ДТП велосипедисту были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

УМВД по Орловской области просит очевидцев и свидетелей данного происшествия обратиться к следователю по телефону: 8 (4862) 40-03-48.

Конфиденциальность гарантирована.

 

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Опубликовано 22 мая 2017 в 17:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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