18 февраля 2022



В Орле ребенка травмировало упавшей с крыши наледью

В Орле возбуждено уголовное дело по факту травмирования 16-летнего подростка в результате падения на него наледи. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, 18 февраля 2022 года с крыши дома №3 по улице Гостиной в Орле на несовершеннолетнего подростка упала наледь. В результате пострадавший получил травму головы, что оценивается как тяжкий вред здоровью. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в реанимацию детской больницы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Установлено, что этот многоквартирный дом не имеет управляющей компании, а сотрудниками администрации г. Орла должным образом не осуществлялось его надлежащее содержание и обслуживание. На месте происшествия следователями и криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы преступления, — сообщили в пресс-службе СК РФ.

 

В Орле задержанный гражданин набросился на полицейского
Во мценском общежитии произошло убийство
47-летний орловец разбил стекла в трамвае
Опубликовано 18 Фев 2022 в 16:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

Комментарии закрыты.

Новости

Скандальное дело мэра! Последние новости: город Орел 2021! Громкое дело о дорогах!



ПОДПИШИСЬ ЗА ОТСТАВКУ МУЗАЛЕВСКОГО!



19 СЕНТЯБРЯ ГОЛОСУЕМ ПО СОВЕСТИ!



Уголовная ответственность за фальсификацию выборов.



Сегодня депутаты Справедливой команды посетили строительный объект Красный мост. Работы не ведутся, строительная техника исчезла в неизвестном направлении… Депутаты Справедливой команды держат ситуацию на контроле.



ЧТО НАШЛА СПРАВЕДЛИВАЯ КОМАНДА?



СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"