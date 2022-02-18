В Орле ребенка травмировало упавшей с крыши наледью

В Орле возбуждено уголовное дело по факту травмирования 16-летнего подростка в результате падения на него наледи. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 293 УК РФ (халатность). По версии следствия, 18 февраля 2022 года с крыши дома №3 по улице Гостиной в Орле на несовершеннолетнего подростка упала наледь. В результате пострадавший получил травму головы, что оценивается как тяжкий вред здоровью. С полученными повреждениями потерпевший был доставлен в реанимацию детской больницы, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Установлено, что этот многоквартирный дом не имеет управляющей компании, а сотрудниками администрации г. Орла должным образом не осуществлялось его надлежащее содержание и обслуживание. На месте происшествия следователями и криминалистами следственного управления проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливаются и допрашиваются очевидцы преступления, — сообщили в пресс-службе СК РФ.