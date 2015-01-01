В Орле регулярно нарушают ПДД возле здания областной администрации

На электронную почту общественного движения «Без Ям Орловщина» пришло письмо с фотографиями многочисленных нарушений ПДД, которые происходят на дороге вдоль администрации Орловской области. Вдоль проезжей части, ведущей от Дворца пионеров вниз к Главпочтамту, ежедневно стоят припаркованные машины. Здесь же нанесена двойная сплошная, которую пересекать запрещено. Но из-за припаркованных машин в этом месте просто невозможно проехать, чтобы не нарушить ПДД и не пересечь двойную сплошную.

Выехав на место, активисты движения «Без ям Орловщина» обнаружили, что проблема заключается в том, что коммунальные службы Орла не убрали от снега края проезжей части возле бордюра. В итоге водители, паркующие там автомобили, не имеют возможности поставить свое авто вплотную к бордюру и дорога оказалась существенно заужена. Активисты надеются привлечь внимание к этой проблеме в самом центре нашего города.

 

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Опубликовано 10 Фев 2017 в 11:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 35

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