18 января 2022



В Орле ремонт бани №4 отложили еще на год из-за коронавируса

Когда заработает Баня № 4? — таким вопросом задались депутаты горсовета на заседании профильного комитета. Напомним, согласно заключенного концессионного соглашения ООО «ТЕХНОДОМ» обязуется за свой счет реконструировать недвижимое имущество — здание Бани №4, и обязан за счет собственных средств без какого-либо возмещения из городского бюджета предоставлять социально-бытовые услуги (помывка в бане продолжительностью не менее 2 часов) льготным категориям граждан (пенсионеры, дети до 14 лет, ветераны ВОВ и боевых действий, инвалиды, малоимущие, граждане, проживающие в жилых помещениях без холодного водоснабжения и водоотведения) по ценам и на условиях, указанных в приложении к соглашению (стоимость помывки 160 рублей с учетом НДС, 4 часа в неделю каждую пятницу с 12 часов до 16 часов).

Кроме того, условиями концессионного соглашения предусмотрено в течение пятнадцати месяцев с даты заключения концессионного соглашения, который наступил в марте 2021 года, выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию Бани №4 и в течение трех лет с даты заключения концессионного соглашения произвести реконструкцию здания бани. Однако, как выяснилось, из-за коронавируса была приостановлена работа проектной организации . И теперь руководство «ТЕХНОДОМ», обратилось в адрес администрации города с предложением передвинуть прописанные ранее сроки на 12 месяцев.
Депутат Александр Щербин добавил, что необходимо на время ремонта здания ограничить туда доступ. “Ко мне обращались жители близлежащих домов, которые обеспокоены тем, что здание бани облюбовали асоциальные элементы. Поэтому убедительная просьба ограничить туда вход”, — отметил народный избранник.
Депутаты вернутся к рассмотрению этого вопроса в апреле 2022 года, — рассказали в пресс-службе горсовета.

 

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Опубликовано 18 Янв 2022 в 17:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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