В Орле решат проблему жуткой вони на набережной Дубровинского

На минувшей неделе «Орёлводоканал» произвёл пробный пуск нового оборудования на канализационной насосной станции (КНС) №6 на набережной Дубровинского. КНС №6 принимает стоки почти всего Железнодорожного района – на участке от ул. Ливенской до ул. Советской. Любые неполадки и отключения на ней чреваты природной катастрофой, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Поэтому Орёлводоканал в превентивных целях выбрал новое оборудование. Это высококлассный насос отечественного производства – НПО «Иртыш». КНС на набережной Дубровинского – одна из старейших насосных станций и при этом во многом служит флагманом.

«Станция находится вблизи многоквартирных домов, и мы часто получали жалобы жителей на неприятный запах. В начале 2021 года смонтировали здесь фильтр очистки воздуха. Это был первый для нас опыт, но весьма успешный – сейчас жалоб нет», — отметил директор Орёлводоканала Василий Иванов.

Содержание КНС – одна из наиболее трудоёмких задач для Орёлводоканала. Основная проблема – в культуре пользования канализацией. Жители всё чаще спускают по трубам отходы, которые не являются прямыми продуктами жизнедеятельности человека: тряпки и особенно – влажные салфетки. Все эти предметы оседают в канализационных сетях и решётках и со временем приводят к сложным засорам на сетях и выводят насосные агрегаты из строя. Поэтому власти обратились к жителям с просьбой – отходы отправлять в мусорное ведро, а не в канализацию.