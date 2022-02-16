16 февраля 2022



В Орле решили навести порядок со скверами и парками

На заседании профильного комитета горсовета народные избранники обсудили работу городской администрации по паспортизации, учету, установлению границ и постановке на кадастровый учет скверов, парков и зеленых зон на территории Орла. Выяснилось, что в реестре муниципального имущества содержится недостоверная информация о количестве, наименованиях и площади скверов, парков и зеленых зон, расположенных в городе. Контрольно-счетной палатой Орла было установлено, что в результате проверки использования средств бюджета на уборку парков, скверов и набережных в 2020 году и 1 полугодии 2021 г. «УКХ» неправомерно приняло и оплатило некачественно оказанные исполнителем услуги по изготовлению технических паспортов объектов (парков, скверов и зеленых зон) в размере 299,0 тыс. рублей. Кроме того, в нарушение ч.1 ст. 162 Бюджетного кодекса «УКХ» не осуществляет достоверный учет и контроль за имуществом, переданным в оперативное управление, не владеет полной и актуальной информацией о наименовании муниципального имущества и его характеристиках (данные об общей площади скверов, парков, зеленых зон и набережных, площади газонов, твердого покрытия и др.), а управление муниципального имущества и землепользования администрации города неэффективно исполняет полномочия по учету муниципального имущества и ведению Реестра муниципального имущества. Таким образом, недостоверные данные о площадях скверов, парков, зеленых зон и набережных, отсутствие технических паспортов на набережные и достоверных данных об элементах благоустройства, расположенных в них, привели к недостоверности расчетов потребности «УКХ» в бюджетных средствах на содержание парков, скверов и набережных. А отсутствие методики планирования соответствующих расходов (как установлено КСП города) — к завышенным объемам финансирования на содержание и уборку парков, скверов и набережных. Так, по оценке КСП города за период 2020 г. – 1 полугодия 2021 г. общая сумма неправомерных расходов бюджета на содержание набережных рек Ока и Орлик составила 657,56 тыс. рублей и на работы по санитарному содержанию парков и скверов – 440,63 тыс. рублей.

Учитывая выше сказанное, депутаты рекомендовали администрации провести работу по корректировке технической документации на скверы, парки, набережные и зеленые зоны в соответствии с фактическими данными по объектам. Кроме того, депутаты указали на необходимость обеспечить достоверный и полный учет парков, скверов, набережных и зеленых зон в Реестре муниципального имущества в соответствии с технической документацией на объекты, включая их количество, наименования и площади, а также разработать и утвердить методику (порядок) планирования расходов на санитарное содержание скверов, парков и иных зеленых зон. Вернутся народные избранники к обсуждению этого вопроса еще раз в апреле.

 

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Опубликовано 16 Фев 2022 в 16:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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