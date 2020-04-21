В Орле решили не сокращать число маршруток на улицах города

Парадокс объясняется просто. Больше транспорта — меньше давки в салонах и люди не будут заражать друг друга.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой глава администрации Орла Александр Муромский принял решение не разрешать перевозчикам сокращать количество общественного транспорта, который обслуживает муниципальные маршруты. Как пояснили в пресс-службе горадминистрации, по утвержденному порядку, перевозчикам предоставлялась возможность самим регулировать количество выходящих на маршруты машин по причине значительного снижения пассажиропотока в нынешних условиях. В частности, в документе было прописано то, что перевозчики сами могут направлять в управление городского хозяйства и транспорта заявления об определении оптимального для себя количества транспорта. Но с обязательным соблюдением условия, что перевозка пассажиров будет обеспечена с 6 до 9 часов утра и с 16 до 20 часов вечера.

Также, согласно порядку, график может меняться в связи с поступлением в администрацию города информации о необходимости увеличения количества рейсов для удовлетворения потребности населения в перевозках. Но в нем прописан и следующий момент — в случае ухудшения эпидемиологической обстановки, право перевозчикам устанавливать оптимальные для себя графики предоставляться не будет. И в связи с тем, что в эти дни количество заболевших коронавирусом в областном центре растет, было решено, наоборот, выпускать на линии максимальное количество транспорта, чтобы не допускать скопления пассажиров, насколько возможно проредить пассажиропоток на городских маршрутах.

Так, муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие в эти дни выпускает на линии 37 единиц транспорта, тогда как ранее это было 34-35 единиц в день. Между тем, городские власти в очередной раз призывают жителей соблюдать правила самоизоляции, беречь себя и близких, не выходить без острой необходимости на улицу.