В Орле роддом встречает холода с раскрытой крышей

В этом году здание городского роддома на Второй Посадской попало в программу капремонта. В начале ноября здание стоит с раскрытой кровлей, хотя на рабочих совещаниях в городской администрации неоднократно перед руководством фонда капремонта ставился вопрос — более тесно работать с подрядчиками не разрешать им раскрывать кровлю, пока не будут поставлены все необходимые для работ материалы. И вот очередной капремонт. Очередная раскрытая крыша. И очередной ответ подрядчика — подвели поставщики, не привезли материал. О ситуации подробно рассказали наши коллеги из «Орловского информбюро».

Между тем, это далеко не первый случай, когда социальные учреждения вместе с капитальным ремонтом получают капитальные проблемы. Напомним, несколько лет длилась эпопея Орловского дома ребенка, который также имел несчастье вступить в капремонт. Ситуация настолько типична, что не поддается объяснению. Чиновники игнорируют свои прямые обязанности и не следят за графиком соблюдения работ. Проблема с раскрытой кровлей зазвучала, когда на носу уже холода. Между тем, по данным руководства медучреждения — сроки работ были сорваны фактически на месяц — начать работы должны были с 1 сентября. И была прекрасная погода, Но фактически приступили к работам лишь с 9 октября. 30-го уже должны были все закончить, но теперь подрядчики обещают в лучшем случае все доделать на следующей неделе. Если опять не подведут поставщики материалов. А такие отговорки орловцы постоянно слышали в ходе затянувшегося капремонта домов на улице Ленина.

 

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Опубликовано 14 Ноя 2017 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 27

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