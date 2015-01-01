В Орле родителям школьников расскажут об опасных жевательных резинках

Глава администрации города Орла Андрей Усиков поручил направить письмо в Роспотребнадзор для организации проверок торговых сетей с целью выявления жевательных резинок с негативными призывами на обёртках, а в образовательных учреждениях провести профилактическую работу не только с детьми, но и с родителями.

По информации начальника городского управления образования Александра Шатохина, в городских школах эта работа уже ведется: с участием школьных психологов, соцработников и полицейских, информирует пресс-служба мэрии Орла.