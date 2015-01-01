В Орле родителям школьников расскажут об опасных жевательных резинках 

Глава администрации города Орла Андрей Усиков поручил направить письмо в Роспотребнадзор для организации проверок торговых сетей с целью выявления жевательных резинок с негативными призывами на обёртках, а в образовательных учреждениях провести профилактическую работу не только с детьми, но и с родителями.

По информации начальника городского управления образования Александра Шатохина, в городских школах эта работа уже ведется: с участием школьных психологов, соцработников и полицейских, информирует пресс-служба мэрии Орла.

 

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Опубликовано 30 Мар 2017 в 11:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

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