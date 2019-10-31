31 октября 2019



В Орле росгвардейцы отыскали заблудившегося ребенка

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, вчера от коллег из полиции поступило сообщение о пропаже семилетнего мальчика в Железнодорожном районе города Орла.

Родители обратились за помощью в полицию после того, как ребенок ушел гулять с собакой в семь часов утра и пропал. Спустя четыре часа родственники отправились на самостоятельные поиски мальчика. Для утренних прогулок с собакой в семье был составлен определенный маршрут. Однако в привычных местах мальчика не обнаружили, его мобильный телефон не отвечал.

Прибывшие росгвардейцы начали отрабатывать близлежайшие районы и через некоторое время обратили внимание на ребенка, подходящего по приметам под описание.

Как оказалось, мальчик следовал за собакой и заблудился в переулках частного сектора. Сотрудники вневедомственной охраны передали ребенка родителям и напомнили о надлежащем надзоре за детьми.

 

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Опубликовано 31 Окт 2019 в 13:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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