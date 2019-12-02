В Орле росгвардейцы предотвратили угон автомобиля

Инцидент произошел в выходные, во дворе многоквартирного дома на улице 2-я Курская.

Около девяти часов утра неизвестный гражданин взломал замок на водительской двери иномарки и попытался завести автомобиль.

Владелец автомобиля, вовремя заметив злоумышленника, обратился в правоохранительные органы. Прибывшие вскоре росгвардейцы задержали 27-летнего мужчину в момент завершения «скрутки проводов» и запуска двигателя.

Как выяснилось, задержанный гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, информирует пресс-служба Росгвардии.