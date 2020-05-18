В Орле росгвардейцы раздают гражданам «профилактические» листовки

В Орле сотрудники Росгвардии информируют граждан о необходимости соблюдения профилактических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования маршрутов напоминают жителям регионального центра и других населенных пунктов о действующих противоэпидемических мерах.

Ежедневно правоохранители раздают информационные листовки, в устной форме рекомендуют гражданам избегать мест массового скопления людей, соблюдать обязательный масочный режим и ограничить личный круг общения, информирует пресс-служба Росгвардии.