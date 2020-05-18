18 мая 2020



В Орле росгвардейцы раздают гражданам «профилактические» листовки

В Орле сотрудники Росгвардии информируют граждан о необходимости соблюдения профилактических мер в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Сотрудники вневедомственной охраны во время патрулирования маршрутов напоминают жителям регионального центра и других населенных пунктов о действующих противоэпидемических мерах.

Ежедневно правоохранители раздают информационные листовки, в устной форме рекомендуют гражданам избегать мест массового скопления людей, соблюдать обязательный масочный режим и ограничить личный круг общения, информирует пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 18 мая 2020 в 13:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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