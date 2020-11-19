19 ноября 2020



В Орле росгвардейцы задержали пьяного водителя иномарки

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в районе путепровода на Московском шоссе наряд вневедомственной охраны обратил внимание на автомобиль, водитель которого нарушал ПДД и двигался с явным превышением скоростного режима. Иномарка хаотично перемещалась из ряда в ряд, выезжая на встречную полосу движения.

В целях предотвращения аварийной ситуации силовики по громкой связи потребовали от водителя иномарки остановиться, однако автомобиль увеличил скорость и продолжил движение. Экипажу вневедомственной охраны удалось задержать правонарушителя возле улицы Привокзальной.

Как оказалось, транспортным средством управлял житель Орла 1974 г.р., по внешним признакам находящийся в состоянии алкогольного опьянения. Росгвардейцы передали орловца сотрудникам ДПС.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2020 в 12:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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