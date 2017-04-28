В Орле рухнула стена «карточного домика»

В Орле обвалилась часть стены «карточного домика» — так в социальных сетях назвали многоэтажку №68 по Набережной Дубровинского. Сообщение о произошедшем поступило сегодня в 07.45, — отметили в пресс-службе МЧС. Первыми на месте оказались полицейские, которые и сообщили, что произошло обрушение стены четырехэтажного жилого дома. К счастью, в результате обрушения стены пострадавших нет. Дом частично расселен — в настоящее время власти все еще думают — признавать ли его аварийным. Напомним, местные жители забили тревогу, когда начал обсыпаться фундамент и пополза наружу часть несущей стены. Тогда же дом в социальных сетях назвали «карточным», так как было понятно, что он может развалиться в любую минуту.

Всего в доме 36 квартир (прописано 60 человек). На данный момент отселена 31 квартира (45 человек). На момент обрушения в здании находилось 8 человек (детей нет). На месте происшествия организована охрана сотрудниками полиции в целях избежание мародерства.

На 12.00 спланировано заседание комиссии по ЧС в администрации города Орла.

(Фото пресс-службы МЧС)