В Орле с 25 декабря полиция будет работать в режиме повышенной готовности

С 25 декабря вводится круглосуточное дежурство руководящего состава УМВД России по Орлу вплоть до завершения новогодних мероприятий. С 29 декабря линейный отдел управления МВД России по Орловской области перейдет в круглосуточный режим патрулирования станций Орел, Лужки-Орловские, Мценск и Ливны. В дежурстве будет задействовано 78 человек.

Особое внимание уделят вопросам безопасности при сопровождении детей на общероссийскую новогоднюю елку, а также при передвижении организованных групп детей на новогодние мероприятия из райцентров в Орел.

Всего с 20 декабря по 12 января в Орле запланировано проведение порядка 50 мероприятий. Маршруты патрулирования сотрудников полиции будут максимально приближены к местам проведения мероприятий, информирует администрация Орла.