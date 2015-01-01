В Орле с 9 марта поменяются маршруты №3 и №11

С 9 марта в Орле на двух городских маршрутах будут введены изменения движения автобусов. Перемены коснутся маршрутов №3 «Ливенская АЗС — Госуниверситет УНПК» и №11 «Спецавтобаза — Веселая слобода», — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Из схемы автобусов №3 исключено движение через остановку «Ул. Матросова». Теперь автобусы будут ходить по ул. Лескова и Наугорскому шоссе в прямом и обратном направлениях.

Из схемы маршрута №11 исключено движение по ул. Осипенко, кроме того, при движении в сторону «Спецавтобазы» исключены остановки «Роддом» и «Аграрный университет».

Как пояснил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Вадим Ничипоров, эти изменения введены в связи с многочисленными обращениями жителей города — пассажиры считают данные маршруты неоправданно длинными.

Между тем, напомним, на остановке «Улица Матросова» расположен Дом творчества Советского района и автобус №3 был единственным способом для воспитанников и их родителей уехать после занятий в микрорайон Наугорский.

 

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Опубликовано 07 Мар 2017 в 14:45. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 42

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