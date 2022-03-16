16 марта 2022



В Орле с четвертой попытки нашли того, кто завершит реконструкцию Красного моста

По итогам электронного аукциона победителем была признана московская организация ООО «Уваровская подвижная механизированная колонна №22». Реконструкция Красного моста проходит в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Московский подрядчик на протяжении нескольких лет успешно реализует проекты по всему Центральному федеральному округу. В декабре 2021 года ООО «УПМК-22» завершила реконструкцию высоководного моста через Дон в Данкове Липецкой области, а в феврале 2022 года заключила контракт на реконструкцию моста через Сосну в Ливнах Орловской области, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Подрядчик имеет все необходимые разрешения на работу с объектами культурного наследия. ООО «УПМК-22» предложили завершить реконструкцию моста за 1,528 млрд рублей. Первоначальная цена — 1,625 млрд рублей. Сэкономленные средства направят на решение социально значимых задач.

 

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Опубликовано 16 Мар 2022 в 16:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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