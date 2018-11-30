В Орле с моста бросился молодой мужчина

Вчера в четыре часа вечера на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение от очевидцев. Звонившие рассказали, что в реку Оку, в районе улицы Герцена, возможно, спрыгнул человек. На место происшествия была направлена поисково-маневренная группа. В ходе поиска в 17.39 спасателями в 35 метрах от берега на глубине три метра было обнаружено тело мужчины, примерно 20-25 лет, личность устанавливается. После извлечения тело было передано сотрудникам полиции, — сообщили в пресс-службе МЧС.

UPD: После обеда в соцсетях появилось обращение к жителям города — сотрудники полиции и СК разыскивают очевидцев. Если у вас в автомобиле есть видеорегистратор и вы проезжали в автомобиле по Герценскому мосту 29 ноября 2018 года в промежуток времени с 14:30 до 17:00 — убедительная просьба помочь в расследовании этого происшествия. Лиц которые могут предоставить записи со своих видеорегистраторов или сообщить какую либо информацию просят обратиться по телефону дежурной части поискового отряда: 8(4862)22-23-01.