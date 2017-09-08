В Орле с нового года стоимость проезда повысится до 17 рублей

Депутаты Орловского городского совета большинством голосов членов «Единой России» 30 ноября согласовали предложение администрации Орла о повышении тарифа на проезд, передает корреспондент «Орловских новостей».

Таким образом, стоимость проезда в общественном транспорте с 1 января 2018 года повысится с 16 до 17 рублей.

Перед голосованием против повышения тарифа выступили депутаты-самовыдвиженцы и представители КПРФ. «По официальной статистике доходы россиян падают, при этом инфляция небольшая, порядка 4 процентов. Возникает вопрос — на что мы должны смотреть ? На инфляцию или на уровень жизни граждан? Я думаю, что и на то, и на другое одновременно. Я считаю, что говорить о повышении тарифа сегодня рано. Мы сможем говорить о повышении только тогда, когда мы увидим изменения в подаче услуг, когда увидим, что водители за рулем не ругается матом, не курят и не слушают шансон. Делать повышение тарифа авансом снова мы не можем», — сказал депутат Сергей Елесин из условного «блока Рыбакова».

Его поддержал коммунист Иван Дынкович, который постоянно критиковал повышение тарифов и сам ездит на маршрутках. «В 2016 году тариф повышали из-за сложной ситуации на ТТП. Но так ничего и не изменилось. По моему мнению, мы лечили не ту болезнь. Проблема была в другом — в заполняемости трамваев и троллейбусов. Если будет ездить больше людей, то себестоимость поездки будет ниже, а не 21 рубль, как говорит начальник ТТП Александр Коровин. А мы снова пытаемся повысить тариф, раздражая тем самым людей. Даже если сделать тариф по 20 рублей, как того просят перевозчики, то прибыль будут получать все те же лица, кто ее получал всегда, только еще в большем размере. Согласно принятому порядку повышению тарифа, мне видится, что тариф будет повышаться ежегодно. Считаю, что сегодня повышение тарифа преждевременно. И хуже, и дороже — так можно охарактеризовать сегодняшнее положение дел», — сказал депутат Дынкович.

После голосования, на котором 22 депутата-единоросса проголосовали за, 4 против и 8 воздержались, заместитель председателя горсовета, единоросс Владимир Негин высказал предложение посмотреть в течение декабря на работу перевозчиков, и если качество услуг будет неприемлемым, то отменить решение горсовета.

Напомним, 19 октября на заседании профильного комитета горсовета депутаты рассмотрели порядок изменения регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах Орла. Согласно этому порядку тарифы на проезд в общественном транспорте могут повышаться не чаще, чем раз в год на основе метода экономического обоснования и метода индексации.

«Орловские новости»