В Орле с перевозчиками заключены контракты на 10 месяцев

Завершилась процедура заключения муниципальных контрактов с перевозчиками, которые обслуживают маршрутную сеть в областном центре.

Срок действия контрактов составит 10 месяцев, сообщает администрация Орла.

В контракты были объединены рентабельные и нерентабельные маршруты, чтобы обеспечить работу транспортных средств по всем существующим маршрутам. На некоторых будут курсировать автобусы для лиц с ограниченными физическими возможностями.

В Орле пассажирский транспорт обслуживает 34 маршрута муниципальной маршрутной сети. Ежедневно на линию выходят порядка 340 автобусов.