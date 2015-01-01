В Орле с перевозчиком на маршруте №13 могут расторгнуть контракт

Городские власти могут расторгнуть контракт с перевозчиком, обслуживающим маршрут №13, если тот не начнет выполнять обязательные условия, прописанные в документе.

— С 1 декабря 2016 года по просьбам жителей города Орла открыт новый маршрут №13 «Санаторий «Лесной» — ул. Часовая», полностью пролегающий по новой достроенной части дороги по улице Раздольной в Советский район. Вместо плановых 8 автобусов, данный маршрут в настоящее время фактически обслуживается 4-5 единицами транспортных средств, — пояснил начальник транспортного отдела Вадим Ничипоров.

В адрес перевозчика уже была направлена письменная претензия с требованием устранения выявленных нарушений муниципального контракта, а позже наложен штраф за повторение данного нарушения. Если перевозчик не увеличит количество автобусов на маршруте — с ним в ближайшее время будет расторгнут муниципальный контракт. Кстати, в этом случае перевозчик лишится обслуживания не только «несчастливого» маршрута. Он потеряет и маршрут №10 «Северсталь-Метиз — Наугорское шоссе», который более выгоден, — сообщили в пресс-службе городской администрации.