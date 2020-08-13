13 августа 2020



В Орле с понедельника заработают в обычном режиме детские сады

Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла со ссылкой на городское управление образования, с понедельника, 17 августа, детские сады заработают в обычном режиме. При этом санитарно-эпидемиологическим требованиям продолжат уделять пристальное внимание.

Сейчас в детских садах используются бесконтактные градусники для измерения температуры, установлены дозаторы для дезинфекции рук. Также имеется необходимый запас дезсредств.

В помещениях во время пребывания детей работают рециркуляторы воздуха.

Все поверхности внутри корпусов, от мебели до дверных ручек, а также посуда обрабатываются 3-4 раза в день — после каждого приема пищи. Игрушки проходят дезинфекцию также ежедневно.

 

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Опубликовано 13 Авг 2020 в 13:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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