В Орле с понедельника заработают в обычном режиме детские сады

Как сообщает пресс-служба администрации г. Орла со ссылкой на городское управление образования, с понедельника, 17 августа, детские сады заработают в обычном режиме. При этом санитарно-эпидемиологическим требованиям продолжат уделять пристальное внимание.

Сейчас в детских садах используются бесконтактные градусники для измерения температуры, установлены дозаторы для дезинфекции рук. Также имеется необходимый запас дезсредств.

В помещениях во время пребывания детей работают рециркуляторы воздуха.

Все поверхности внутри корпусов, от мебели до дверных ручек, а также посуда обрабатываются 3-4 раза в день — после каждого приема пищи. Игрушки проходят дезинфекцию также ежедневно.