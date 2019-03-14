В Орле с родителей подростков взыскали около 100 тыс. рублей за искореженный автомобиль

Житель Орла обратился в Советский районный суд с иском к родителям пяти подростков о возмещении материального ущерба. Истец указал, что днем 6 июня 2018 года несовершеннолетние причинили его автомобилю механические повреждения. Машина была припаркована во дворе дома истца.

В целях определения размера причиненного ущерба истец обратился в экспертную организацию. На основании экспертного заключения стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 99 625 рублей.

Также гражданин обратился с соответствующим заявлением в правоохранительные органы. Полиция установила, что в действиях несовершеннолетних усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).Однако, поскольку несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, инспектором было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Истец просил суд взыскать с ответчиков в солидарном порядке 99 625 рублей в счет возмещения материального ущерба, а также судебные расходы — около 8 000 рублей.

Суд назначил автотехническую экспертизу. Согласно экспертному заключению, рыночная стоимость восстановительного ремонта транспортного средства истца составила 90 995 рублей.

Суд удовлетворил требования истца. В его пользу с ответчиков солидарно взыскан материальный ущерб в сумме 90 995 рублей, а также понесенные им судебные расходы.

Также суд взыскал с ответчиков в пользу экспертной организации расходы по экспертизе- по 1297,44 рублей с каждого.

Истца, в свою очередь, суд обязал передать ответчикам детали автомобиля, подлежащие замене (дверь передняя правая, крыло переднее правое, бампер передний, фара левая, крыло переднее левое, накладка и решетка радиатора), в целях соблюдения баланса гражданских интересов сторон и недопустимости неосновательного обогащения.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает Советский районный суд г. Орла.