14 марта 2019



В Орле с родителей подростков взыскали около 100 тыс. рублей за искореженный автомобиль

Житель Орла обратился в Советский районный суд с иском к родителям пяти подростков о возмещении материального ущерба. Истец указал, что днем 6 июня 2018 года несовершеннолетние причинили его автомобилю механические повреждения. Машина была припаркована во дворе дома истца.

В целях определения размера причиненного ущерба истец обратился в экспертную организацию. На основании экспертного заключения стоимость восстановительного ремонта автомобиля составила 99 625 рублей.

Также гражданин обратился с соответствующим заявлением в  правоохранительные органы. Полиция установила, что в действиях несовершеннолетних усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167               УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).Однако, поскольку несовершеннолетние не достигли возраста привлечения к уголовной ответственности, инспектором было вынесено постановление  об отказе в возбуждении уголовного дела.

Истец просил суд взыскать с ответчиков в солидарном порядке 99 625 рублей в счет возмещения  материального ущерба, а также судебные расходы — около 8 000 рублей.

Суд назначил автотехническую экспертизу. Согласно экспертному заключению, рыночная стоимость восстановительного ремонта транспортного средства истца составила  90 995 рублей.

Суд удовлетворил требования истца. В его пользу с ответчиков солидарно взыскан материальный ущерб в сумме 90 995 рублей, а также понесенные им судебные расходы.

Также суд взыскал с ответчиков в пользу экспертной организации  расходы по экспертизе- по 1297,44 рублей с каждого.

Истца, в свою очередь, суд обязал передать ответчикам детали автомобиля, подлежащие замене (дверь передняя правая, крыло переднее правое, бампер передний, фара левая, крыло переднее левое, накладка и решетка радиатора), в целях соблюдения баланса гражданских интересов сторон и недопустимости неосновательного обогащения.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает Советский районный суд г. Орла.

 

В Орле сотрудник ГИБДД пришел на помощь отцу и сыну, которых избивали хулиганы
В знаменском лесу взорвали 150 кг ящичных мин
У мужчины в Малоархангельском районе изъяли самодельное оружие
Опубликовано 14 Мар 2019 в 13:11. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ЗЛЫЕ ВЫ, ЗЛЫЕ


ВЛАДИМИР ПАНФИЛОВ: ПО ЗАВЕТАМ ПОТОМСКОГО


Ветсанутильзавод и враньё региональных властей


Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"