В Орле с трудными подростками работает социальный патруль

По информации начальника отдела по взаимодействию с правоохранительными органами управления по организационной работе, молодежной политике и связям с общественными организациями аппарата администрации Орла Вадима Карлова, за девять месяцев текущего года социальные патрули осуществили 176 выездов, в ходе которых проверили 740 семей.

Участники социального патруля обследуют условия проживания несовершеннолетних, изучают морально-психологический климат в их семьях и по итогам разрабатывают комплекс профилактических мероприятий, направленных на оказание различных видов помощи.

По информации Карлова, по состоянию на 1 октября на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 381 подросток и 468 малолетних детей.