9 апреля 2021



В Орле с железнодорожной станции украли рельс

Орловские транспортные полицейские по горячим следам раскрыли кражу рельса с железнодорожной станции.

Сотрудники отделения по борьбе с преступными посягательствами на грузы ЛО МВД России на станции Орел задержали трёх молодых людей прямо возле пункта приема металла.

Стражи порядка установили, что трое безработных жителей Орла 1989, 1998 и 1999 годов рождения, прогуливаясь неподалеку от железнодорожной станции, увидели фрагмент рельсы. Молодые люди, двое из которых ранее привлекались к ответственности за совершение краж, решили подзаработать. Они прихватили железнодорожную деталь и потащили ее к пункту скупки металла. Там их встретили сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ «кража группой лиц по предварительному сговору». Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает Штаб ЛО МВД России на станции Орел.

 

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Опубликовано 09 Апр 2021 в 14:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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