В Орле салют 5 августа будет длиться 10 минут

В День города небо над Орлом озарят более 2 тысяч красочных залпов. Свой 455-й День рождения и 78-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков Орёл отметит с размахом — праздничный фейерверк охватит даже самые отдалённые районы.

Традиционно центральный фейерверк запустят от стелы 400-летия основания Орла, от места слияния Оки и Орлика. Это будет панорамный трёхуровневый фейерверк. По информации пиротехников, в небо выпустят более 900 залпов! Они будут взлетать на высоту от 120 до 250 метров. Общая длительность представления — около 10 минут.

Не менее красочные парковые фейерверки ожидают жителей Северного и Заводского районов, точки запуска — КДЦ «Металлург» и Южный аэропорт. Высота каждого фейерверка — от 30 до 45 метров, а длительность — порядка 5 минут. Из каждой точки в небо взмоют по 550-570 залпов.

Лучше всего салют будет виден из Детского парка (особенно от памятника «Кони»), с Почтового переулка, от памятников Тургеневу и Бунину, а также с набережной Дубровинского и с Октябрьского (Герценского) моста.