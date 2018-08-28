В Орле сдадут два дома-памятника в аренду за рубль в год

Два объекта культурного наследия предложат арендовать за один рубль. Аукцион на право аренды дома №55 на ул. Старо-Московской («Дом Лобановых») и дома №28 на ул. Гагарина будет размещен на электронной площадке до 15 сентября. Ожидаются документы из управления Росреестра по Орловской области. В дальнейшем планируется подготовить для сдачи в аренду еще девять домов-памятников:

ул. Карачевская, д. 44, лит.А («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Карачевская, д. 30 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Карачевская, д. 36 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 5 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 7 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Салтыкова-Щедрина, д. 9 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Московская, д. 55 («Дом жилой, XIX в.»);

ул. Розы Люксембург, д. 15а (здание бывшей пожарной части);

ул. Октябрьская, д. 1 («Дом жилой, XIX в.», «Дом Лизы Калитиной»).

Дома сдадут в аренду на семь лет за один рубль в год. Такая льгота установлена постановлением облправительства № 239 от 6 июня 2017 года. В первые два года подрядчику необходимо разработать проектную документацию, а в течение последующих пяти лет провести работы по ремонту здания в строгом соответствии с требованиями закона в сфере охраны объектов культурного наследия. В случае невыполнения этих условий закон предусматривает штрафные санкции и доначисление арендной платы по рыночной стоимости за весь срок использования здания-памятника, — отметили в пресс-службе горадминистрации.

Кстати, до того, как дома будут сданы в аренду, их необходимо оградить. Ведь многие расселенные дома стоят на пути школьников по дороге в школу, в частности дом №55, расположенный на перекрестке улиц Пушкина и Старо-Московская. Необходимо также обезопасить прохожих, которые идут по тротуарам в непосредственной близости от этих зданий – ветром трепет рамы и битое стекло постоянно сыпется сверху. «Орловская среда» делала подробный фоторепортаж об этой проблеме в одном из последних номеров.