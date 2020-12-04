4 декабря 2020



В Орле сделали гусеничный подъемник для инвалидов

В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в комплексном центре социальной защиты населения в Северном районе г. Орла появился гусеничный подъемник для инвалидов. Теперь маломобильные группы населения могут подняться на второй этаж центра с комфортом. Причем для этого даже не нужно покидать инвалидное кресло. Новый подъемник перемещает инвалида вместе с закрепленным на нем креслом-коляской. Оборудование предназначено для транспортировки всех видов кресел-колясок весом до 200 кг.

После погрузки кресла с инвалидом, платформа ступенькохода наклоняет его, чтобы человек сидел комфортно. Подъемник на аккумуляторных батареях передвигается по ступеням лестницы плавно за счет гусеничного хода. Современная техника японского производства приобретена в рамках регионального проекта «Доступная среда», — рассказали в пресс-службе облправительства.

 

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Опубликовано 04 Дек 2020 в 12:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

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