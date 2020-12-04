В Орле сделали гусеничный подъемник для инвалидов

В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, в комплексном центре социальной защиты населения в Северном районе г. Орла появился гусеничный подъемник для инвалидов. Теперь маломобильные группы населения могут подняться на второй этаж центра с комфортом. Причем для этого даже не нужно покидать инвалидное кресло. Новый подъемник перемещает инвалида вместе с закрепленным на нем креслом-коляской. Оборудование предназначено для транспортировки всех видов кресел-колясок весом до 200 кг.

После погрузки кресла с инвалидом, платформа ступенькохода наклоняет его, чтобы человек сидел комфортно. Подъемник на аккумуляторных батареях передвигается по ступеням лестницы плавно за счет гусеничного хода. Современная техника японского производства приобретена в рамках регионального проекта «Доступная среда», — рассказали в пресс-службе облправительства.