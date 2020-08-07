В Орле сделали скидку в 2 рубля на проезд владельцам некоторых карт

Пассажиры могут получить скидку при оплате проезда с помощью карты Masterсard любого банка. Размер скидки единый для всех маршрутов и составляет 2 рубля. Воспользоваться предложением можно до 30 сентября 2020 года включительно. Для оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными банковскими сервисами.

Акция действует на всем общественном транспорте, оборудованном системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд картой или смартфоном – наклейка с логотипом «Сбербанка» и надписью: «Оплата в одно касание». Акция также проводится во Мценске и Ливнах, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.