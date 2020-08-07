7 августа 2020



В Орле сделали скидку в 2 рубля на проезд владельцам некоторых карт

Пассажиры могут получить скидку при оплате проезда с помощью карты Masterсard любого банка. Размер скидки единый для всех маршрутов и составляет 2 рубля. Воспользоваться предложением можно до 30 сентября 2020 года включительно. Для оплаты достаточно приложить к терминалу бесконтактную банковскую карту, смартфон или смарт-часы с подключенными банковскими сервисами.

Акция действует на всем общественном транспорте, оборудованном системой бесконтактной оплаты проезда банковскими картами. Отличительный знак транспорта, в котором можно оплатить проезд картой или смартфоном – наклейка с логотипом «Сбербанка» и надписью: «Оплата в одно касание». Акция также проводится во Мценске и Ливнах, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

 

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Опубликовано 07 Авг 2020 в 14:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 33

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