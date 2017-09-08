В Орле сервис отслеживания общественного транспорта продолжит функционировать в 2018 году

31 декабря истекает срок муниципального контакта на обслуживание Интернет-сервиса «Транспорт-онлайн» и мобильного приложения «Умный транспорт». Однако с 2018 года они продолжат функционировать, сообщает пресс-служба администрации Орла.

В начале года пройдут электронные торги по выбору поставщика услуг.

На эти цели в городском бюджете заложено 138 тыс. рублей, их должно хватить для оплаты услуг с января по декабрь 2018 года.

В Интернет-сервисе «Транспорт-онлайн» и мобильном приложении «Умный транспорт» можно отследить движение общественного транспорта, которые подключены к системе ГЛОНАСС.