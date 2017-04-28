В Орле СК проверит лже-волонтеров

Не прошло и года, как орловские СМИ массово пишут о подозрительных людях, (ссылка №1, ссылка №2,  ссылка №3, ссылка №4) собирающих средства якобы на лечение больных детей. И вот после сюжета на федеральном ТВ-канале орловский следственный комитет начал доследственную проверку по сообщению СМИ.

Как говорится в официальном пресс-релизе СК РФ: «На одном из федеральных телеканалов транслировался сюжет о деятельности благотворительных фондов, волонтеры которых допускают факты присвоения денежных средств, собранных с населения на лечение больных детей. От указанных противоправных действий волонтеров пострадала и жительница Орловской области, которая имеет на иждивении малолетнего ребенка, нуждающегося в дорогостоящем лечении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение о наличии или отсутствии в действиях сотрудников благотворительного фонда состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время проводятся все необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении на сайте орловского следственного комитета.

 

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Опубликовано 01 Сен 2017 в 11:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 24

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