В Орле СК проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о ребенке-инвалиде

Следственными органами СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка после выхода в эфир телеканала НТВ сюжета о ребенке-инвалиде, которые не может выйти на улицу.

«Бездействию должностных лиц, со стороны которых не приняты действенные меры, будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении следственного комитета.

Напомним, 24.01.2017 в телепрограмме «Сегодня» телеканала НТВ вышел сюжет под заголовком «Юный инвалид из Орловской области не может выйти на улицу по вине чиновников». В сюжете журналисты рассказали о том, что несовершеннолетнему жителю города Орла и его семье предоставлено жилье, не предусматривающее возможности перемещения из квартиры на улицу инвалида-колясочника. Судебные органы обязали местные власти надлежащим образом оборудовать подъезд дома специальным подъемником, однако установленное оборудование до настоящего времени находится в нерабочем состоянии.