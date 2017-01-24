В Орле СК проводит доследственную проверку по сообщениям СМИ о ребенке-инвалиде

Следственными органами СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка после выхода в эфир телеканала НТВ сюжета о ребенке-инвалиде, которые не может выйти на улицу.

«Бездействию должностных лиц, со стороны которых не приняты действенные меры, будет дана объективная правовая оценка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном сообщении следственного комитета.

Напомним, 24.01.2017 в телепрограмме «Сегодня» телеканала НТВ вышел сюжет под заголовком «Юный инвалид из Орловской области не может выйти на улицу по вине чиновников». В сюжете журналисты рассказали о том, что несовершеннолетнему жителю города Орла и его семье предоставлено жилье, не предусматривающее возможности перемещения из квартиры на улицу инвалида-колясочника. Судебные органы обязали местные власти надлежащим образом оборудовать подъезд дома специальным подъемником, однако установленное оборудование до настоящего времени находится в нерабочем состоянии.

 

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Опубликовано 25 Янв 2017 в 16:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 31

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