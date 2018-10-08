В Орле СК ведет проверку по факту срыва отопительного сезона в доме по ул. Толстого

Руководитель следственного управления дал указание проверить действия должностных лиц, допустивших срыв отопительного сезона в многоквартирном жилом доме.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по публикациям ряда региональных средств массовой информации, сообщающих об отсутствии горячей воды и отопления в многоквартирном жилом доме в городе Орле.

Предварительно установлено, что жильцы дома № 2 «а» по ул. Льва Толстого сдали на замену оборудования отопительной системы более 2,5 миллиона рублей, однако работы по замене котлов так и не произведены. До настоящего времени дом не отапливается и отсутствует подача горячей воды.

Следствиям будет дана объективная оценка действиям (бездействию) всех лиц, допустившим сложившуюся ситуацию.

За ходом проверочных мероприятий установлен личный контроль руководителя следственного управления Анатолия Щурова. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует пресс-служба регионального СУ СК.