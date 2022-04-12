В Орле скамейки решили делать из полимерной смеси

Общественные пространства Орла продолжают преображаться к весне. Так, накануне сотрудники «УКХ» дополнительно поставили в сквере Героев-десантников в Заводском районе новые скамейки и урны. 15 урн и 15 скамеек выполнены из полимерпесчаной смеси. Такой материал и форма исполнения придают объектам не только стильный вид, но и наделает устойчивыми к внешней среде свойствами.

«Полимерпесчаная смесь не ржавеет, не рассыхается, не впитывает влагу, не гниет, а, значит, прослужит дольше, чем дерево или металл. Надеюсь, что данные обновления сквера понравятся жителям района, где они будут отдыхать». – рассказал начальник «УКХ» Юрий Писарев.

Кроме того, специалисты освежили краской декоративные арки-навесы над новыми скамейками. Администрация Орла просит горожан бережно относиться к «уличному» имуществу.