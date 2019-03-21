В Орле скорректируют графики движения пассажирского транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в настоящее время проводятся проверки соблюдения графиков движения автобусов, в том числе в связи с многочисленными жалобами горожан на работу транспорта в вечернее время.

Перевозчикам уже направлены соответствующие претензии и выставлены штрафные санкции.

Во исполнение поручения главы администрации города, на этой неделе пройдут встречи с представителями профсоюзных организаций Орловского сталепрокатного завода и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», где будут согласованы графики движения автобусов с учетом рабочих смен.

Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что 13 марта на личной встрече с жителями Заводского района ему поступали жалобы на устаревшую схему движения маршрутов в микрорайоне Зареченский. В связи с этим Николаю Ванифатову поручено подготовить предложения, касающиеся новой схемы движения общественного транспорта.