21 марта 2019



В Орле скорректируют графики движения пассажирского транспорта

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, в настоящее время проводятся проверки соблюдения графиков движения автобусов, в том числе в связи с многочисленными жалобами горожан на работу транспорта в вечернее время.

Перевозчикам уже направлены соответствующие претензии и выставлены штрафные санкции.

Во исполнение поручения главы администрации города, на этой неделе пройдут встречи с представителями профсоюзных организаций Орловского сталепрокатного завода и МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла», где будут согласованы графики движения автобусов с учетом рабочих смен.

Глава администрации Орла Александр Муромский отметил, что 13 марта на личной встрече с жителями Заводского района ему поступали жалобы на устаревшую схему движения маршрутов в микрорайоне Зареченский. В связи с этим Николаю Ванифатову поручено подготовить предложения, касающиеся новой схемы движения общественного транспорта.

 

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Опубликовано 21 Мар 2019 в 14:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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