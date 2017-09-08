В Орле скорректируют маршрут №23

Глава администрации Орла Александр Муромский дал поручение рассмотреть обращение жителей ул. Раздольная (на участке от ул. Бурова до ул. Металлургов), которые пожаловались ему на новую схему движения маршрута №23.

Напомним, в летний период конечной остановкой маршрута был «Санаторий «Лесной», в сентябре движение изменили до остановки «Силикатная».

— Пригласите жителей Северного района, депутата по округу, перевозчика, внимательно рассмотрите предложения, которые поступили по этому вопросу в администрацию Орла, и примите такое решение, которое не оставит без транспортного обслуживания ни Северный район, ни улицу Силикатная, — поручил Муромский ответственным службам.

 

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Опубликовано 13 Дек 2017 в 15:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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