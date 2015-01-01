В Орле «скрытый патруль» ГАИ пресекает телефонные разговоры за рулем

Как сообщает УГИБДД по Орловской области, сотрудники ГАИ, занимающиеся скрытым патрулированием, особое внимание уделяют водителям, которые ведут телефонные разговоры за рулем.

В январе 2017 года силами «скрытых патрулей» было выявлено 286 нарушений ПДД, в том числе 20 административных материалов были составлены в отношении водителей, которые пользовались телефонами, управляя транспортными средствами. При этом автомобили не были оборудованы техническими устройством, позволяющим вести переговоры «без рук».

Также в ходе рейдов было установлено, что 151 водитель не уступил дорогу пешеходам; 56 — нарушили правила пользования внешними световыми приборами, 39 пешеходов переходили проезжую часть в неустановленных для переходов местах.

Напомним, нарушения водителей и пешеходов «скрытый патруль» фиксирует на видеорегистратор, затем полицейские передают информацию коллегам. Получив информацию о нарушении, инспекторы останавливают нарушителя и составляют протокол.

 

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Опубликовано 06 Фев 2017 в 12:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 51

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