13 сентября 2019



В Орле сквер Ермолова переоборудовали в дендропарк

В Орле в сквере Еромолова установили таблички с названиями растений, которые здесь высажены. По сути, теперь это небольшой дендропарк, где можно проводить экскурсии с детьми и рассказывать им о разных видах растений, которые высажены в этом месте. Таблички снабжены QR-кодами, чтобы можно было отсканировать информацию и сохранить себе на память. Рисунки высаженных здесь растений взяты из ботанического атласа, рассказала одна из инициаторов и вдохновителей задумки, участница движения «Граждане Орла» Елена Акимова. Установка табличек прошла в рамках подготовки к осеннему ботаническому пленэру, о которым мы уже подробно рассказывали.  Возможно, рисунки художников — это все, что останется на память у орловцев об этом небольшом зеленом уголке в центре города, который областные власти при спонсорской поддержке крупного банка хотят превратить в очередную мертвую замощенную плиткой площадь с мега-дорогим фонтаном.

 

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Опубликовано 13 Сен 2019 в 17:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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