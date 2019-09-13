В Орле сквер Ермолова переоборудовали в дендропарк

В Орле в сквере Еромолова установили таблички с названиями растений, которые здесь высажены. По сути, теперь это небольшой дендропарк, где можно проводить экскурсии с детьми и рассказывать им о разных видах растений, которые высажены в этом месте. Таблички снабжены QR-кодами, чтобы можно было отсканировать информацию и сохранить себе на память. Рисунки высаженных здесь растений взяты из ботанического атласа, рассказала одна из инициаторов и вдохновителей задумки, участница движения «Граждане Орла» Елена Акимова. Установка табличек прошла в рамках подготовки к осеннему ботаническому пленэру, о которым мы уже подробно рассказывали. Возможно, рисунки художников — это все, что останется на память у орловцев об этом небольшом зеленом уголке в центре города, который областные власти при спонсорской поддержке крупного банка хотят превратить в очередную мертвую замощенную плиткой площадь с мега-дорогим фонтаном.