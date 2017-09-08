В Орле Следственный комитет проверяет подрядчика, занимающегося капремонтом многоквартирных домов

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по сообщениям ряда региональных средств массовой информации, в которых содержатся сведения, указывающие на признаки преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

СМИ сообщают, что в Орле в семи многоквартирных домах не завершен капитальный ремонт: не накрыта кровля, нет отопления. Жители домов жалуются, что из-за дождей их имущество подвергается порче.

В настоящее время дома осматривают следователи-криминалисты.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Орловской области.