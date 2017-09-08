В Орле сменился председатель арбитражного суда, а председатель областного получил новый 6-летний срок полномочий

Указом президента Федор Телегин назначен председателем Орловского областного суда на новый шестилетний срок полномочий. С момента образования в 1937 году, он является четырнадцатым председателем облсуда, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Этот же документ содержит сведения и о кадровой перестановке. Так, экс-председатель арбитражного суда Александр Бумагин пошел на повышение — его назначили председателем девятнадцатого арбитражного апелляционного суда. А орловский арбитражный суд теперь возглавит Сергей Шурыгин.