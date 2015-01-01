В Орле снесут еще 11 «незаконных» гаражей

По информации администрации города Орла, 15 февраля представители муниципалитета разместили на Московском шоссе в Северном районе 11 объявлений с обращениями к владельцам гаражей о добровольном демонтаже конструкций : четырех — в районе дома №162, семи — у дома №151.

Если до 25 февраля владельцы не демонтируют гаражи самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение об их сносе, затем будет выбран подрядчик, который уберет их в течение 30 дней.

По вопросам сноса незаконных гаражей в Северном районе можно обращаться по адресу: Московское шоссе, 137, корп.5, каб. 207, телефон: 47-37-94.

 

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Опубликовано 16 Фев 2017 в 13:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 23

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