В Орле снесут незаконную детскую площадку

В сквере «Юность» (в Железнодорожном районе Орла) развесили уведомления о необходимости сноса незаконно установленных на городской территории конструкций. Речь идет о детском игровом оборудовании — качелях, каруселях, стенках для лазания и т.п.

Если до 26 ноября владельцы не демонтируют детское спортивно-игровое оборудование самостоятельно, специальная комиссия вынесет решение о сносе и затем будет выбран подрядчик, который уберет конструкции, — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Это очень характерный случай, так как показывает избирательность действия муниципальных властей по поводу незаконно установленных конструкций. Несколько лет назад точно такая же ситуация произошла возле часовни Александра Невского в Заводском районе. Напомним, незаконно установленные конструкции возле часовни после выезда на место представителей горадминистрации решено было… узаконить. По какому критерию городские власти решают, что из незаконных конструкций необходимо узаконить, а что (как в случае с детской площадкой) ну никак не может остаться на своем месте — ответ на этот вопрос мы постараемся дать в одном из ближайших номеров нашей газеты.

 

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Опубликовано 17 Ноя 2017 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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