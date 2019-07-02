2 июля 2019



В Орле снесут развалюхи на Лескова и Полесской

Определился инвестор на развитие застроенной территории в центре Советского района, ограниченной ул. Лескова, ул. Полесской и пер. Лескова. Напомним, в декабре минувшего года совместно с администрацией города Орла было принято решение о развитии застроенной территории в центре Советского района. В апреле 2019 года администрация города опубликовала постановление о проведении аукциона на право заключения договора на развитие застроенных территорий. Процедура состоялась 30 мая. В аукционе приняли участие две организации. Победителем признано ООО «Спецстройогнеупор» (г. Электросталь, Московская область). В настоящий момент с ним заключается трехсторонний договор: управление градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области уже подписало документ, сегодня планируется подписание администрацией города Орла и застройщиком.

Первый заместитель главы администрации Орла Олег Минкин отметил, что условия договора обязывают застройщика в течение шести месяцев с даты подписания разработать проект планировки территории, в течение двух лет передать в муниципальную собственность 15 благоустроенных жилых помещений общей площадью не менее 800 кв.м для предоставления гражданам, выселяемых из муниципальных жилых помещений. За три месяца после подписания договора ООО «Спецстройогнеупор» должен снести объекты капитального строительства, которые находятся по адресам ул. Полесская, 18 и 20, пер. Лескова, 1. Далее в течение трех месяцев с момента принятия администрацией города Орла постановления о сносе многоквартирных домов ул. Лескова, 14 и пер. Лескова, 2 и 4 застройщик обязан исполнить и эту задачу.

Сити-менеджер Александр Муромский отметил, что развитие застроенных территорий — это социально важный проект, который нацелен на решение трех основных задач: переселение граждан из аварийного жилья, строительство нового объекта капитального строительства, а также проведение этих работ за счет средств инвестора.

 

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Опубликовано 02 Июл 2019 в 16:23. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 35

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