В Орле снизили плату за место на ярмарках выходного дня

Орловская торгово-промышленная палата (ТПП), администратор ярмарки выходного дня «Хлебосольный выходной», отреагировала на просьбы предпринимателей и установила новые цены за квадратный метр торгового места, сообщает администрация Орла.

Напомним, 2 апреля ТПП выиграла право управлять ярмарками выходного дня, организатором которых является администрация города. При этом была введена плата за торговые места на прежде бесплатных ярмарках. Производителей обязали платить по 75 рублей за квадратный метр торгового места.

Как пояснили представители ТТП на собрании с владельцами личных подсобных хозяйств, цена обусловлена якобы высокими затратами на обслуживание ярмарок. Это уборка территорий, установка биотуалетов, работа персонала, информационное сопровождение продаж.

Но предприниматели настоятельно попросили пересмотреть цены. В связи с этим ТПП с 14 апреля ввела новые расценки. Так, в субботний день квадратный метр торгового места обойдется в 50 рублей. Стоимость машино-места зависит от габаритов транспорта: легковой — 100 рублей, мелкий коммерческий — 200 рублей, крупный коммерческий — 300 рублей. В воскресенье действует скидка 50% на субботние расценки.

Бесплатные торговые места предоставят тем гражданам, у которых есть справка органов социальной защиты о признании их малоимущими.

Стоит отметить, что в текущем году власти Москвы значительно увеличили количество площадок для проведения аналогичных ярмарок ( их более ста), 80% торговых мест отданы фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств. При этом ярмарки для сельхозпроизводителей остаются бесплатными.

В региональных ярмарках принимают участие производители из 15 регионов. Участников из Орловской области в этом перечне нет.