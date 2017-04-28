В Орле снова пройдет шоу силового экстрима

В Орле в городском парке культуры и отдыха 23 сентября в 14.00 пройдет шоу силового экстрима. По правилам соревнований, в любой момент до часа «Х» (то есть не позднее 21 дня до соревнований) любое из упражнение может быть заменено. На сегодняшний день программа шоу выглядит следующим образом. Спортсменов ждет эстафета, состоящая из 4-х упражнение — переноска пивной бочки, весом 100 кг. Затем подъем оси Аполлона — штанги с нестандартным толстым грифом. Вес снаряда составит 120 кг. Затем традиционное «бревно» весом 125 кг и гантель — 80 кг, — сообщается в группе «Силовой экстрим в Орле«.

Вторым туром станет кантовка покрышки весом 320 кг. Затем зрителей ждет потрясающее зрелище — переноска «коромысла» весом 330 кг на 20 метров. Кстати, «коромысло» впервые в Орле будет задействовано в еще одном конкурсе — «Последний герой». Два участника станут напротив друг друга и будут бросать через коромысло кегу, весом 120 кг. Высота, на которую предстоит поднимать стронгменам железную бочку — 135 см.

По традиции, самым зрелищным станет перетаскивание грузового автомобиля. Заявленная масса «спортивного снаряда» — 10 тонн. Конечно, плюс вес водителя! Тащить грузовик придется также 20 метров. При этом время на выполнение упражнения будет ограничено 60 секундами. Участие суровых орловских девушек-силачей в этот раз не предусмотрено.

Зато ребятам-участникам по результатам соревнований будут присвоены спортивные разряды вплоть до кандидата в мастера спорта. Победители также будут награждены денежными призами и ценными подарками. А для зрителей предусмотрена насыщенная развлекательная программа, силовые конкурсы и концерт.