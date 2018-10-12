12 октября 2018



В Орле сняли «резиновую» маршрутку

В группе ВК «Конубри» опубликовано видео посадки пассажиров в маршрутку №421. На видео мужчина с трудом вбирается в заднюю дверь, но зарыть ее не получается. На помощь приходят пассажиры, стоящие на остановке и пытаются захлопнуть дверь. Им это удается не с первого раза. Повышенное внимание к работе общественного транспорта возникло после трагического ДТП на остановке «Дворец спорта» в Орле. Водитель маршрутки высадил пассажиров на проезжую часть из второго ряда. В это время на людей поехал троллейбус. В итоге трое погибли, двоих в тяжелом состоянии доставили в больницу. На следующий день на этой же остановке опять сняли на фото маршрутчика, который высаживает пассажиров из второго ряда. Нарушения ПДД водителям носят массовый характер. Практически на каждой второй остановке людей высаживают не в заездном кармане, а напротив «серых заборчиков». Зимой люди могут запросто поскользнуться и попасть под колеса, но власти упорно закрывают глаза на это нарушение. Также обычная картина, когда маршрутки проезжают мимо остановок, если в салоне никто не выходит. То, что на остановке ждут именно этот номер — водителей не волнует. Уже много лет орловцам не дуется докричаться до властей, чтобы водителям запретили разговаривать по телефону во время движения. Заслугой власти каждый раз называют сервис БАС57, по которому можно проконтролировать соблюдение водителями графиков и маршрутов движения. Но даже по спутниковым приборам видно, что маршрут №11 регулярно не доезжает две остановки до конечной «Спецавтобаза». И об этом также речь идет не первый год.

 

 

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Опубликовано 12 Окт 2018 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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