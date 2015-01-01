В Орле сняли с реализации подозрительные семена

В Орле при проведении плановой проверки сотрудники Россельхознадзора сняли с реализации 565 пакетов семян из-за нарушений требований законодательства в области семеноводства. Так, 3 партии семян овощных растений (381 пакет) находились в реализации без документов, удостоверяющих их сортовые и посевные качества; 2 партии семян (52 пакета) — с нарушением маркировки (увеличен срок реализации); 4 партии семян (132 пакета) — овощные растения, сорта которых не включены в Государственный реестр.

Реализация семян без документов, а значит непроверенных на сортовые и посевные качества, может привести к печальным последствиям. В лучшем случае семена не взойдут и покупатели просто потеряют врем,я деньги и нервы. А в худшем возможно причинение вреда жизни, здоровью граждан, животным, растениям и окружающей среде. Как пояснили в пресс-службе ведомства, в непроверенном посевном материале могут содержаться семена вредных сорных, ядовитых и наркосодержащих растений, а также карантинных сорных растений.

Кроме того, без документов невозможно идентифицировать сорт и нахождение его в Государственном реестре, то есть нет гарантии, что данные семена не содержат генетически модернизированные организмы (ГМО), производство и реализация которых на территории Российской Федерации запрещена. В итоге продавца подозрительных семян оштрафовали, а товар изъяли из обращения.