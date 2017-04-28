В Орле собаки покусали девушку

Инцидент произошел во вторник 22 августа в районе дома №16 по переулку Силикатному. Сообщения с фотографиями пострадавшей появилось в соцсети ВК в группе «Интересный Орел».

Судя по тому, что пострадавшая спрашивала, куда ей обращаться, чтобы решить проблему с нападениями животных, можно сделать несколько выводов. Во-первых, сама работа по отлову бездомных животных в областном центре идет из рук вон плохо — это уже не первое сообщение в этом году о нападениях на местных жителей. Во-вторых, сами жители недостаточно информированы о том, куда им следует обращаться в подобных случаях. В-третьих, никто не дает внятного ответа на вопрос — каким образом ведется контроль за стерилизованными животными и ведется ли такой контроль вообще?

Поясним последний момент специально. По изменившемуся законодательству, за отлов бродячих животных отвечают не муниципальные власти, а областное управление ветеринарии. И опять же по новым законом — животные не усыпляются, а стерилизуются и прививаются от бешенства. Действует прививка всего 1 год. Следовательно, по прошествии года — все собаки с бирками на ухе должны быть повторно отловлены и привиты от бешенства. Судя по обрывочной информации, которую журналистам с большим трудом удается получить от областных чиновников — сумма, заложенная на отлов и прививку собак, явно не предусматривает повторного отлова и ревакцинации животных. Кроме того, нигде нет информации об учете собак с бирками: сколько их и когда будет проведена из ревакцинация. Между тем, по городу бегают дикие лисы — один из основных резервуаров бешенства в природе. Корреспондент «Орловской среды» фотографировал выводок лисят в 15 минутах ходьбы от остановки общественного транспорта. Поэтому проблема ежегодной вакцинации собак с бирками на ухе — это очень серьезная тема.

Возвращаясь к вопросу об информированности населения — напоминаем: в облуправлении ветеринарии по адресу: Карачевское шоссе, д. 69 открыта горячая линия по вопросам отлова безнадзорных животных. Телефоны горячей линии (4862) 594-197 и 594-199, горячая линия работает с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (перерыв на обед с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

 

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Опубликовано 23 Авг 2017 в 12:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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