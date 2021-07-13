13 июля 2021



В Орле соберутся лучшие стрелки из лука

Первенство России по стрельбе из лука среди юниоров, юношей и девушек пройдет на Центральном стадионе имени Ленина 15-20 июля. Большинство лучников съедутся в наш регион сразу после завершения финальной части Спартакиады учащихся по стрельбе из лука в Краснодаре, — рассказали в пресс-службе облправительства.

Победители и призеры определятся в классическом и блочном луке на дистанциях от 30 до 90 метров, а также в командном миксе.

С 21 по 26 июля в Орле пройдет еще одно первенство России по стрельбе из лука среди юниоров, юниорок, юношей и девушек. Соревнования будут проходить в классическом и блочном луке на дистанциях 50, 60 и 70 метров.

Участниками первенств России станут около 400 спортсменов из более чем 30 регионов страны.

Орел традиционно становится местом проведения крупнейших соревнований по стрельбе из лука. Напомним, в январе-начале февраля в нашем городе состоялись крупнейшие соревнования всероссийского масштаба по стрельбе из лука − Кубок, чемпионат и первенство России, Кубок и чемпионат России среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата и Кубок России 3Д в помещении.

 

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Опубликовано 13 Июл 2021 в 17:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 63

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