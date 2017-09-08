В Орле собирают средства на создание хосписа

От прогрессирования злокачественных опухолей ежегодно умирает около 1 800 жителей Орловской области. Установлен печальный, ужасающий факт — онкобольные живут и умирают в неоправданных страданиях, без адекватного лечения боли, зачастую в состоянии постоянного страха и одиночества. Эти страдания можно предотвратить или облегчить. Решение именно этих задач ставит пред собой паллиативная медицина. Помимо ослабления боли и купирования других патологических симптомов, необходимы психо-социальная и духовная поддержка пациента, а также оказание помощи близким умирающего при уходе за ним. Каждый пациент с активным прогрессирующим заболеванием, приближающийся к смертельному исходу, имеет право на облегчение страданий, адекватное лечение нестерпимой боли.

Фонд социальной поддержки населения поставил задачу: построить и оборудовать первый медицинский хоспис в Орле, где будет оказываться паллиативная помощь больным в терминальной стадии заболевания, страдающим от некупируемого в домашних условиях болевого синдрома, находящимся в депрессии, реактивном состоянии или имеющим конфликтные ситуации дома.

Кроме того, хоспис будет обеспечивать амбулаторную и стационарную помощь больным. Уже имеется помещение необходимой площади, но они требуют ремонта и реконструкции. Имеется придворовая территория. Полноценный медицинский Хоспис на 12 коек, планируют открыть уже в 2018 году. Тогда же начнет работать выездная бригада паллиативной помощи. Все это будет возможно благодаря тем средствам, что люди перечисляют в дар фонду. Сообщения о сборе средств появилось в группе благотворительного проекта «Виктория». Там же даны реквизиты для желающих поддержать финансово создание хосписа. Всего планируется собрать порядка 6 миллионов рублей, — говорится на страничке «Виктории».